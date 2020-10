Weniger als ein Jahr noch bis zur Expo 2020 in Dubai und die Aufmerksamkeit der Welt richtet sich bereits wieder auf dieses lang ersehnte Ereignis, das verspricht, die Zukunft mitzugestalten. Rove Hotels, eine einheimische Hotelmarke, die in ganz Dubai allerorts in zentraler Lage zu finden ist, machte die ganz besondere Ankündigung, dass es das einzige Hotel auf der Expo 2020 in Dubai sein wird, die vom 1.Oktober 2021 bis zum 31. März 2022 stattfinden wird.

For those who Rove: Rove Expo 2020, the only on-site hotel at Expo 2020 Dubai, adjacent to Al Wasl Plaza (Photo: AETOSWire)

Als Zugang zu inspirierenden Erfahrungen in den Bereichen Kultur, Innovation und menschlicher Spitzenleistung auf der Expo 2020 wird das Hotel Rove Expo 2020 als Mitglied der Rove-Marke über 312 luxuriöse Einzel-, Doppel- und barrierefreie Zimmer sowie 19 Rover-Suiten verfügen. Darüber hinaus wird das einzige Hotel auf der Expo 2020 mehrere gastronomische Einrichtungen bieten, darunter The Daily, ein Grab Go Rove Café und The Bar. Ein Swimmingpool auf dem Dach und eine Sonnenterrasse mit Blick auf die Al Wasl Plaza, hundertprozentig nachhaltige Zimmerausstattungen, ein 24-Stunden-Fitnessstudio, Gebetsräume und vieles mehr komplettieren das Angebot.

Marjan Faraidooni, Chief Pavilions and Exhibitions Officer der Expo 2020 in Dubai, sagte: "Dies ist ein bedeutender Schritt vorwärts in der Entwicklung des Geländes für die Expo 2020. Ein Hotel auf dem Gelände ist eine großartige Ergänzung zu den erstklassigen Einrichtungen, die wir geschaffen haben, um Menschen aus aller Welt willkommen zu heißen, um dieses einmalige Ereignis zu erleben."

"Rove Expo 2020 wird im Distrikt 2020 als ein dauerhaftes modernes Bewirtungsangebot weiterbestehen, der sich im Anschluss an die Expo 2020 Dubai zu einer smarten, menschenzentrierten Community entwickeln wird. Es wird das Ziel von District 2020 unterstützen, eine Entwicklung mit gemischter Nutzung und ein innovationsfreudiges städtisches Reiseziel zu schaffen, das durch seine Ausrichtung auf eine vielfältige Community den Bedürfnissen seiner zukünftigen Arbeitskräfte, Bewohner und Besucher gerecht wird", fügte sie hinzu.

Das Rove-Team ist noch begeisterter und entschlossener denn je, als einziges Hotelangebot für die Expo 2020 auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Besuchern aus aller Welt einzugehen.

"Dieses aufregende Hotel wird zweifellos die ohnehin schon große Anziehungskraft eines solch historischen und bedeutenden Ereignisses für die VAE noch verstärken und den Besuchern der Expo 2020 eine neue und innovative Art der Gastfreundschaft im Herzen des Expo-Geländes bieten", sagte Ahmad Thani Rashed Al Matrooshi, Vorstandsdirektor von Rove Hotels LLC.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rovehotels.com/hotel/rove-expo-2020/

*Quelle: AETOSWire

