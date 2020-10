Das Themendepot Edelmetalle gab auch in der letzten Woche im Zuge seiner andauernden Konsolidierungsphase, nicht zuletzt durch die wieder schwächeren Aktienmärkte, weiter nach.Der US-Dollar gab im Berichtszeitraum 1,2 % gegen den Euro nach, während der Schweizer Franken gegen den Euro praktisch unverändert notierte. Der südafrikanische Rand gewann ebenfalls weiter gegen den Euro 1 %, während sich der australische Dollar gegen den Euro um 0,37 % abschwächte. Der Anteil der Währungsveränderung an der Änderung des Gesamtdepot-Wertes beträgt in Euro 0,55 Prozentpunkte und in Franken 0,52 Prozentpunkte.Gold bewegte sich im Berichtszeitraum per saldo kaum und legte im Wochenvergleich minimal um 0,14 % zu. Silber dagegen gewann 1,86 %. Und Platin sprang sogar 4,3 % nach oben, während Palladium 2,86 % höher notierte.

