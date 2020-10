Covestro schafft es in Q3 wieder in die Gewinnzone: Nettogewinn +22 Prozent auf 179 Millionen Euro. Nun wurde die Prognose für 2020 angehoben: das EBITDA soll an der oberen Spanne herauskommen mit 1,2 Milliarden Euro, der Free Operating Cash Flow soll definitiv nicht mehr negativ sein mit 0 bis 300 Mio. Euro. Die Absatzmengen sind gestiegen, der...

