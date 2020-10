LYON, Frankreich und CAMBRIDGE, Massachusetts, Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Nasdaq und Euronext: ERYP), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das innovative Therapien entwickelt, bei denen Arzneimittelwirkstoffe in roten Blutkörperchen eingekapselt werden, gibt die Ernennung von Dr. Stewart Craig zum Chief Technical Officer (CTO) und Mitglied des Führungsteams bekannt. Dr. Craig verfügt über 35 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Entwicklung, Herstellung, technische Abläufe, Qualitätssysteme und regulatorische Angelegenheiten für komplexe Biologika und Zell- und Gentherapien.



"Wir freuen uns sehr, Stewart offiziell in seiner neuen Funktion als CTO im ERYTECH-Team begrüßen zu dürfen, nachdem er im vergangenen Jahr bereits in beratender Funktion für das Unternehmen tätig war. Es ist großartig, mit ihm eine so erfahrene Führungskraft zu gewinnen, die unsere Technologie in dieser spannenden Phase der Unternehmensentwicklung vorantreibt", so Gil Beyen, CEO von ERYTECH. "Für unseren führenden Produktkandidaten Eryaspase stehen zwei potenziell zulassungsrelevante klinischen Studien kurz vor dem Abschluss. In dieser Situation werden Stewarts umfangreiches Wissen und seine praktische Erfahrung in der kommerziellen Weiterentwicklung der Fertigungs- und Lieferkettenabläufe für komplexe Therapeutika ein unschätzbarer Gewinn sein und uns helfen, die Voraussetzungen für eine globale Geschäftstätigkeit herzustellen"

In den letzten 25 Jahren hat Dr. Craig in zahlreichen Führungspositionen die CMC- und GMP-Fertigungsinfrastrukturen von verschiedenen innovativen Zell- und Gentherapieunternehmen entwickelt, implementiert und geleitet - u. A. als Chief Manufacturing Officer bei Orchard Therapeutics, SVP Technical Operations bei Sangamo, EVP Manufacturing & Regulatory bei Stemcells Inc., Chief Technology Officer bei PCT Cell Therapy Services und Chief Operating Officer bei Xcyte Therapies. Stewart verfügt zudem über umfangreiche Erfahrung im erfolgreichen Management regulatorischer Fragen für die Zulassung von Zell- und Gentherapien in den USA, Kanada und Europa.

Stewart hat an der Newcastle University (Großbritannien) einen B.Sc. in Biochemie und einen Ph.D. in physikalischer Biochemie erworben. Er lebt seit 1994 in den Vereinigten Staaten.

"Mit einer transformativen Pattformtechnologie und aktuell drei Produktkandidaten in weit fortgeschrittenen klinischen Studien ist ERYTECH ein führendes Unternehmen in der Krebstherapie mit roten Blutkörperchen", so Dr. Craig. "Ich bin begeistert, das ERYTECH-Führungsteam in dieser wichtigen Entwicklungsphase zu unterstützen. Teil dieses Führungsteams zu werden und den Übergang zu einem kommerziell erfolgreichen Betrieb voranzutreiben, ist mir eine absolute Ehre, insbesondere nachdem ich die letzten 12 Monate mit dem Team und der Technologie gearbeitet habe.

Über ERYTECH

ERYTECH ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das klinische Studien zu verschiedenen Arzneimitteln durchführt und innovative Erythrozyten-basierte Therapeutika für schwere Krebserkrankungen und seltene Krankheiten entwickelt. Aufbauend auf seiner proprietären ERYCAPS-Plattform, die eine neuartige Technologie zur Kapselung von Wirkstoffen in Erythrozyten nutzt, entwickelt ERYTECH eine Reihe von Produktkandidaten für Patienten mit einem hohen, nicht gedeckten medizinischen Bedarf. Der Hauptschwerpunkt von ERYTECH liegt auf der Entwicklung von Produktkandidaten, die auf den veränderten Stoffwechsel von Krebszellen abzielen, indem sie den Krebszellen die für ihr Wachstum und Überleben notwendigen Aminosäuren entziehen.

Der führende Produktkandidat des Unternehmens, Eryaspase, besteht aus in Spender-Erythrozyten gekapselter L-Asparaginase und zielt auf den veränderten Asparagin- und Glutaminmetabolismus der Krebszelle ab. Eryaspase befindet sich in Phase 3 der klinischen Entwicklung als Zweitlinientherapie bei Pankreaskrebs und in Phase 2 der klinischen Entwicklung als Erstlinientherapie beim dreifach-negativen Mammakarzinom. In den nordischen Staaten Europas wird derzeit eine vom Prüfarzt gesponserte Studie in Phase 2 zur Entwicklung als Therapie bei akuter lymphoblastischer Leukämie durchgeführt.

ERYTECH stellt seine Produktkandidaten für die Behandlung von Patienten in Europa an seinem GMP-zertifizierten Produktionsstandort im französischen Lyon und für Patienten in den USA an seinem GMP-zertifizierten Produktionsstandort in Princeton, New Jersey, USA her.

ERYTECH ist auf dem Nasdaq Global Select Market in den USA (Ticker: ERYP) und auf dem von Euronext regulierten Markt in Paris (ISIN-Code: FR0011471135, Ticker: ERYP). ERYTECH ist Teil der folgenden Indizes: CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 und Next Biotech.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.erytech.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese umfassen u. A. Aussagen zu den klinischen Entwicklungsplänen für die Produktkandidaten des Unternehmens und zu deren kommerziellen Aussichten. Einige dieser Aussagen, Prognosen und Schätzungen können anhand der Verwendung von Wörtern wie "glaubt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "strebt", "schätzt", "kann", "wird", "weiter" und ähnlichen Ausdrücken erkannt werden. Diese Aussagen, Prognosen und Schätzungen basieren auf verschiedenen Annahmen und Bewertungen bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, die, als sie getroffen wurden, als angemessen erachtet wurden, sich aber als richtig oder falsch herausstellen können. Tatsächliche Ereignisse sind schwer vorherzusagen und können von Faktoren abhängen, die außerhalb der Kontrolle von ERYTECH liegen. Es kann in Bezug auf die Produktkandidatenreihe keine Garantien geben, dass die Kandidaten die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten werden oder dass sie sich als kommerziell erfolgreich erweisen werden. Aus diesem Grund können die tatsächlichen Ergebnisse und Zeitpläne deutlich von den erwarteten zukünftigen Ergebnissen und Errungenschaften sowie der erwarteten zukünftigen Performance, die durch solche Aussagen, Prognosen und Schätzungen ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Eine weitere Beschreibung dieser Risiken, Unsicherheiten und weiterer Risiken finden Sie in den behördlichen Unterlagen des Unternehmens bei der französischen Autorité des Marchés Financiers (AMF), in den Unterlagen und Berichten des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission (SEC), einschließlich des am 18. März 2020 bei der AMF eingereichten 2019 Document d'Enregistrement Universel des Unternehmen, dem am 21. September 2020 veröffentlichen Halbjahresbericht für den am 30. Juni 2020 endenden sechsmonatigen Zeitraum, und des am 18. März 2020 bei der SEC eingereichten Annual Report on Form 20-F des Unternehmens, sowie zukünftiger Unterlagen und Berichte des Unternehmens. Angesichts dieser Unsicherheiten werden keine Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit oder Billigkeit solcher zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen gemacht. Darüber hinaus besitzen zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen und Schätzungen nur an dem Tag Gültigkeit, auf den diese Pressemitteilung datiert ist. Die Leser werden darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen. ERYTECH lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen oder Schätzungen zu aktualisieren, um Änderungen der Erwartungen von ERYTECH bezüglich dieser Aussagen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen solche Aussagen, Prognosen oder Schätzungen basieren, widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Darüber hinaus hatten die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Bemühungen zur Eindämmung schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Wirtschaft, deren Schweregrad und Dauer unsicher sind. Staatliche Stabilisierungsbemühungen mindern die Folgen nur teilweise. Der Umfang und die Dauer der Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und den Betrieb des Unternehmens sind äußerst unsicher, und diese Auswirkungen betreffen auch die Durchführung klinischer Studien und die Lieferkette. Zu den Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit und den Betrieb des Unternehmens auswirken, gehören die Dauer und das Ausmaß der Pandemie, das Ausmaß der auferlegten oder empfohlenen Eindämmungs- und Abfederungsmaßnahmen sowie die allgemeinen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Die Pandemie könnte über einen längeren Zeitraum erhebliche negative Auswirkungen auf das Geschäft, den Betrieb und die finanziellen Ergebnisse des Unternehmens haben.

