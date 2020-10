DJ Morphosys AG erhöht Finanzprognose für 2020

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Biotechunternehmen Morphosys AG hat nach einer Bewertung des Finanzergebnisses die Jahresprognose für 2020 angehoben. Der Konzernumsatz soll nun 317 bis 327 Millionen Euro statt 280 bis 290 Millionen Euro erreichen, wie das Unternehmen mitteilte.

Das EBIT sieht Morphosys in der Größenordnung von 10 bis 20 Millionen Euro statt bei minus 15 bis plus 5 Millionen Euro. Die neue Prognose berücksichtigt höhere Einnahmen aus Partnerschaften und Kooperationen sowie Tantiemen aus den Umsätzen von Tremfya, die am oberen Ende der Prognose erwartet werden. Darüber hinaus enthält sie nun auch Umsätze aus den Produktverkäufen von Monjuvi nach dessen Zulassung und anschließender Markteinführung in den USA.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 erzielte Morphosys einen Konzernumsatz von 291,7 Millionen Euro und ein EBIT von 101,8 Millionen Euro. Weitere Einzelheiten wird das Unternehmen am 11. November 2020 in seinem Bericht zum dritten Quartal veröffentlichen.

