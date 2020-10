CROISSY-BEAUBOURG, ILE-DE-FRANCE, Oct. 27, 2020 Raritan , Server Technology und Starline gibt bekannt, dass mehrere neue Produkte aus ihrem Portfolio vom Beurteilungsgremium der DCS Awards 2020 als Finalisten in die engere Auswahl gekommen sind. Über die Gewinner wird vom 20. Oktober bis zum 20. November öffentlich abgestimmt . Die Gewinner werden bei der virtuellen Preisverleihung am 10. Dezember bekannt gegeben.



Die DCS Awards, die jetzt im zehnten Jahr vergeben werden, beleuchten Produktdesigner, Hersteller, Zulieferer und Anbieter im Bereich Rechenzentren. Die Auszeichnung würdigt die Leistungen von Anbietern und umfasst in diesem Jahr eine breitere Palette an Einrichtungen und IT-Auszeichnungskategorien, die alle wichtigen Bereiche des europäischen Markts für Rechenzentren abdecken. Das LDCS-Markenportfolio hat sich 2020 eine bahnbrechende Position als Finalist in sechs Kategorien gesichert, darunter:

Innovation des Jahres im Bereich Stromversorgung von Rechenzentren - Starline - IR-Fenster für Plug-in-Einheiten (https://www.starlinepower.com/busway/)

(https://www.starlinepower.com/busway/) Innovation des Jahres im Bereich Edge-Computing - Minkels - Nexpand (https://www.minkels.com/nexpand) Schrankplattform (https://www.minkels.com/nexpand)

(https://www.minkels.com/nexpand) (https://www.minkels.com/nexpand) Produkt des Jahres im Bereich IKT-Networking - Raritan - Dominion KX IV-101 KVM-over-IP-Switch (https://www.raritan.com/products/kvm-serial/kvm-over-ip-switches/4k-kvm-single-port-ip-switch)

(https://www.raritan.com/products/kvm-serial/kvm-over-ip-switches/4k-kvm-single-port-ip-switch) Innovation des Jahres im Bereich PDU für Rechenzentren - Server Technology - PRO3X PDU-Lösung (https://www.servertech.com/solutions/pro3x-pdu-solutions)

(https://www.servertech.com/solutions/pro3x-pdu-solutions) Innovation des Jahres im Bereich PDU für Rechenzentren - Raritan - Xerus Technologieplattform (https://www.raritan.com/xerus)

(https://www.raritan.com/xerus) Innovation des Jahres im Bereich physische Konnektivität für Rechenzentren - Minkels - Nexpand (https://www.minkels.com/nexpand) Schrankplattform (https://www.minkels.com/nexpand)

(https://www.minkels.com/nexpand) (https://www.minkels.com/nexpand) Innovation des Jahres im Bereich physische Sicherheit in Datenzentren - Raritan - SmartLock (https://www.raritan.com/products/power/rack-management/smartlock-door-access-control) System (https://www.raritan.com/products/power/rack-management/smartlock-door-access-control)

(https://www.raritan.com/products/power/rack-management/smartlock-door-access-control) (https://www.raritan.com/products/power/rack-management/smartlock-door-access-control) Innovation des Jahres im Bereich physische Sicherheit in Datenzentren - Raritan - Sichere intelligente PX-Rack-PDUs (https://www.raritan.com/landing/pdu-rack-level-security)

"Es ist sehr befriedigend, dass unsere neu eingeführten Produkte sowohl von Rechenzentrumsprofis als auch von Branchenpublikationen sofort als erstklassig wahrgenommen werden. Außerdem ist es einfach fantastisch, dieses Jahr in ganzen sechs Kategorien in der engeren Auswahl zu stehen! Wir freuen uns sehr auf die Verleihung der DCS Awards", so Edwin de Boer, Senior Marketing Manager bei LDCS.

Über Legrand Data Center Solutions - Powered by Experts

Wir schaffen zuverlässige, effiziente und skalierbare Infrastruktur für Rechenzentren. Mit den preisgekrönten Lösungen von Legrand, Minkels, Raritan, Server Technology und Starline profitieren Sie von einer optimalen Laufzeit geschäftskritischer Abläufe. Unsere Teams aus lokalen Produktspezialisten entwickeln und bauen innovative Lösungen, einschließlich Racks und Gehäusen, Kühlung, Stromverteilung, Sammelleitern, strukturierter Verkabelung und Zugriffsmanagement, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Seit über 30 Jahren vertrauen Tausende von Organisationen auf Legrand Data Center Solutions, den globalen Partner, auf den Sie zählen können. Legrand ist an der Euronext Paris notiert und Bestandteil von Indizes einschließlich des CAC40.

