Massive Verkäufe ziehen aktuell den Euro Stoxx 50-Index in die Tiefe. Das Börsenbarometer stürzt um 4,68 Prozent auf 3.055 Punkte ab. Großer Pessimismus herrscht derzeit am Aktienmarkt in der Eurozone. Massive Verkäufe bescherte dem Euro Stoxx 50-Index einen Kurssturz in Höhe von 4,68 Prozent.

