Die US-Börsen konnten am Dienstag nach einem verpatzten Wochenauftakt eine Stabilisierung starten. Im Gegensatz zu Montag war bereits wieder selektives Kaufinteresse zu beobachten. Letztendlich reichte die Kraft am Hauptmarkt nicht für ein positives Closing. Von Unternehmensseite gab es überwiegend erfreuliche Quartalsberichte, die Meldung des Tages kam von AMD. Der Chiphersteller will mit einem entscheidenden Zukauf weiter wachsen, der Anbieter Xilinx soll für 35 Milliarden Dollar übernommen werden. ...

