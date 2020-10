KASSEL (dpa-AFX) - 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Schwarzbuch/Steuerzahler

Manche Fälle von Verschwendung sind dermaßen irrwitzig, dass sie gleich ins Kuriositätenmuseum gestellt werden könnten. So auch in diesem Jahr. Wenn ein Radweg ohne Genehmigung für viel Geld durch ein Naturschutzgebiet gebaut wird, dann bleibt nur Sprachlosigkeit. Im besten Falle könnte man noch sagen: gut gedacht, schlecht gemacht. Ziel der Schwarzbuch-Veröffentlichungen ist es natürlich, künftig zu vermeiden, dass aus welchen Gründen auch immer öffentliches Geld zum Fenster hinausgeworfen wird. Steuergeld ist so wunderbar anonym, aber es ist von Millionen Bundesbürgern hart erarbeitet worden. Allein das sollte Grund genug sein, dass in den Amtsstuben Steuergeld mit Respekt und Vorsicht behandelt wird./yyzz/DP/zb