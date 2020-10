Medienmitteilung

Landis+Gyr veröffentlicht Halbjahresbericht 2020, Nachhaltigkeitsbericht und Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung sowie Eintrittsdatum für neue CFO

Zug, Schweiz - 28. Oktober 2020 - Landis+Gyr (LAND.SW) veröffentlichte heute den Halbjahresbericht 2020, welcher auf der Webseite des Unternehmens (www.landisgyr.ch/investors/results-center) abrufbar ist. Der Bericht enthält weitere Informationen zur finanziellen Entwicklung des Konzerns im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 (1. April 2020 bis 30. September 2020) im Nachgang zur Publikation der wichtigsten Finanzzahlen am 12. Oktober 2020.

Im Weiteren veröffentlichte Landis+Gyr heute den Nachhaltigkeitsbericht 2019/20 auf der Firmenwebsite (www.landisgyr.ch/investors/results-center). Der Bericht zeigt ein umfassendes Bild der gruppenweit initiierten Massnahmen, dank denen die CO 2 Emissionen gegenüber dem Vorjahr um 9% gesenkt, der Wasserverbrauch um 11% vermindert, der Einsatz von Chemikalien um 12% reduziert, sowie die Abfallmenge um 6% verringert werden konnten. Zudem verabschiedete das Unternehmen Nachhaltigkeitsziele als Teil der variablen Vergütung für alle bonusberechtigten Mitarbeitenden und unterschrieb den UN Global Compact. Der Bericht folgt erstmals der Core Option der Global Reporting Initiative (GRI) und beschreibt zukünftige Ziele, die sich Landis+Gyr im Bereich der Nachhaltigkeit gesetzt hat.

Als ein weltweit führendes Unternehmen in einer Schlüsselbranche sind wir stolz darauf, Versorgungsunternehmen auf der ganzen Welt wichtige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die unseren Kunden, Energieverbrauchern und ganzen Communities dabei hilft, Energie informierter und nachhaltiger zu nutzen," sagte Werner Lieberherr, Chief Executive Officer der Landis+Gyr Group. "Wir sind stolz auf die Fortschritte, die wir gemacht haben, und auf den positiven Einfluss, den unsere Produkte, Dienstleistungen und Massnahmen täglich auf Mensch und Umwelt haben. Auch in Zukunft treiben wir unsere Mission, Energie besser zu managen, mit verantwortungsbewusstem Handeln aktiv voran. "

Zudem hat Landis+Gyr heute die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung am 24. November 2020 publiziert, welche auf der Webseite (www.landisgyr.ch/investors/annual-general-meeting) abrufbar ist. Wie bereits am 12. Oktober 2020 kommuniziert, schlägt der Verwaltungsrat der ausserordentlichen Generalversammlung eine Ausschüttung von CHF 2.00 pro Aktie vor. Im Falle der Genehmigung wird die Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven erfolgen und ist somit von der eidgenössischen Verrechnungssteuer befreit. In Übereinstimmung mit der COVID-19-Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates wird die Generalversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre stattfinden. Stimmrechte können nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

Wie am 17. Januar 2020 angekündigt, hat Jonathan Elmer, Chief Financial Officer (CFO) der Landis+Gyr Group, beschlossen, in den Ruhestand zu treten, und wird von Elodie Cingari abgelöst, die am 16. November 2020 als CFO und Mitglied der Konzernleitung in das Unternehmen eintreten wird.

"Jonathan war massgeblich an der Entwicklung des Unternehmens beteiligt, und im Namen von Landis+Gyr, möchte ich ihm für seinen unermüdlichen Einsatz, sein Engagement und seine Expertise danken, die er im Laufe der Jahre eingebracht hat. Ich begrüsse Elodie als Teil des Teams und freue mich auf die Zusammenarbeit. Elodie bringt einen grossen Erfahrungsschatz in das Unternehmen ein und gemeinsam mit Jonathan, der sich bereit erklärt hat, Landis+Gyr bis März nächsten Jahres weiterhin zu unterstützen, werden wir einen reibungslosen Übergang gewährleisten", sagte Werner Lieberherr.

Wichtige Daten

Ex-Dividenden-Datum 26. November 2020 Dividendenstichtag 27. November 2020 Auszahlung der Dividende 30. November 2020 Capital Markets Day 27. Januar 2021 Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 5. Mai 2021 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2020 und Einladung zur Generalversammlung 2021 28. Mai 2021

Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit einem der breitesten Angebote der Industrie liefern wir innovative und flexible Lösungen und helfen damit Energieversorgungsunternehmen, deren komplexe Herausforderungen in den Bereichen Smart Metering, Grid Edge Intelligence und Smart Infrastructure zu meistern. Mit einem Umsatz von USD 1.7 Milliarden im Geschäftsjahr 2019 beschäftigt Landis+Gyr rund 5'500 Mitarbeitende in über 30 Ländern auf allen fünf Kontinenten, mit der Mission, Energie besser zu managen.