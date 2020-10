DJ STRABAG Real Estate übergibt das neue Hotel Hamburg St. Pauli an Betreiber und Investor Premier Inn - 219 Zimmer für Freizeit- und Businessgäste - Standort am Heiliggeistfeld - Eröffnung am 13. November

Hamburg (pts006/28.10.2020/07:25) - Der Countdown läuft. Ende letzter Woche übergab Projektentwicklerin STRABAG Real Estate (SRE) das "Hotel am Dom" an die Immobilieneigentümerin und Betreiberin Premier Inn. Ab Mitte November übernachten in den 219 Zimmern des Premier Inn Hamburg St. Pauli Freizeit- wie Business-Gäste, die Premium-Ausstattung im guten Preis-Leistungs-Verhältnis schätzen. Für die führende britische Hotelmarke ist es das 21. Haus in Deutschland und das fünfte in Hamburg. Der bis zu sechs Geschosse hohe Neubau steht in der Straßenflucht Simon-von-Utrecht-Straße/ Ecke Budapester Straße, vis-à-vis vom Heiliggeistfeld, wo der Hamburger "DOM" stattfindet.

"An so einem beliebten Reiseziel wie Hamburg möchten wir in allen wichtigen Lagen präsent sein und das weltbekannte St. Pauli ruft förmlich nach einem Bauwerk, das ins Auge sticht. So haben wir mit unserem an einen Schiffsrumpf erinnernden Bau eine Hommage an Hamburg gesetzt", erklärt Dr. Michael Hartung, Managing Director Development von Premier Inn Deutschland. Was das kurz vor der Eröffnung stehende Premier Inn so besonders macht, ist der Anspruch, die Vielfalt des Kiezes widerzuspiegeln. "In enger Kooperation mit Premier Inn entstand ein Hotel mit Seele. Die außergewöhnliche Mischung aus interessanten Nutzungen, kantiger Architektur und inspirierender Raumgestaltung haucht dem Ort Leben ein", pointiert SRE-Bereichsleiterin Ulrica Schwarz. Abgesehen von Hotellerie integriert der Logierbetrieb Gastronomie, einen Coffee Shop und Proberäume für Musikbands. Und der aus der Feder des Architekten Stephan Williams stammende Gebäudeentwurf zeichnet sich durch die für St. Pauli typischen Außenwandfliesen aus, die hier allerdings ungewohnt bunt und vielfältig zum Einsatz kommen. Auffällig sind auch die an der Giebelwand befestigten Stahltreppen, die sich auf den zweiten Blick als begrünte Balkone mit Aufenthaltswert entpuppen. Der lebendige äußere Eindruck wird im Inneren durch das Gestaltungskonzept des Hotelbetreibers fortgesetzt.

"Für unsere Hotelprojekte ist das Zusammenspiel aller Gewerke essenziell, weil wir als Betreiberin und Bestandshalterin den gesamten Wertschöpfungsprozess im Blick haben. Nur mit qualitativ hochwertigem Bauen erreichen wir die erforderliche Nachhaltigkeit", bedankt sich Dr. Hartung bei allen beteiligten Planerinnen und Planern sowie dem Generalunternehmen ZÜBLIN und der Entwicklerin SRE für die hervorragende Zusammenarbeit.

Über STRABAG Real Estate GmbH (SRE) und Premier Inn:

Die STRABAG Real Estate GmbH (SRE) zählt zu den führenden Immobilienentwicklerinnen Europas. Als Unternehmen der STRABAG SE gehört die SRE einem finanzstarken und innovativen Bautechnologiekonzern an. Das Leistungsspektrum der SRE deckt alle Projektphasen ab - von der Initiierung und Planung über die Realisierung und Vermietung bis hin zum Verkauf und Betrieb. Seit Gründung des Bereichs Development Services 2017 können alle diese Leistungen auch als externe Dienstleistungen von Dritten eingekauft werden. Das breitgefächerte SRE-Portfolio schließt die Entwicklung von Büro- und Handelsimmobilien ebenso ein wie die von Wohnhäusern, Hotels und ganzen Quartieren ein. Über 600 Projekte wurden seit der Gründung 1965 realisiert. In Deutschland sind neben den Quartiersentwicklungen MesseCity Köln und BUSINESSMILE Freiburg, das OBRKSSL Düsseldorf und der TURM AM MAILÄNDER PLATZ Stuttgart die aktuell größten Projekte der SRE.

Die Hotelmarke Premier Inn bietet Premium-Qualität zu Economy-Preisen. Im Vordergrund steht traumhaft guter Schlaf für Geschäfts- und Freizeitreisende in bester Lage. Nach einem herausragenden Start des ersten, auf TripAdvisor mehrfach ausgezeichneten Hotels in Frankfurt sind mittlerweile 21 Hotels in ganz Deutschland in Betrieb. Insgesamt hat sich Premier Inn 53 Standorte mit rund 10.000 Zimmern in mehr als 20 Großstädten gesichert und ist damit auf dem besten Weg, ein attraktives Hotelangebot in ganz Deutschland zu schaffen. Premier Inn gehört zu dem traditionsreichen britischen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 800 Hotels und 80.000 Zimmern. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort und wurde z.B. als Top Arbeitgeber Mittelstand 2020 von FOCUS Business und kununu ausgezeichnet. www.premierinn.de

