Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat dank des Booms für Außerhaus-Bestellungen in der Corona-Krise seinen Umsatz erneut fast verdoppelt. Die Erlöse kletterten im dritten Quartal um 99 Prozent auf 776 Millionen Euro, wie der in Berlin ansässige Dax-Neuling am Mittwoch mitteilte.

