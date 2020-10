Der Terminmarkt stellt sich auf einen weiteren schwachen Tag ein. Nach einer durchwachsenen Sitzung in Asien wird der DAX-Future kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse nahezu unverändert zum Schlusskurs bei über 11.940 Punkten gesehen. Die amerikanischen Futures bewegen sich dagegen geschlossen im Minus. Der S&P 500 Future wird mehr als -0,45 % tiefer gesehen unter 3.370 Punkten. Die Verluste bei den Technologiewerten halten sich etwas zurück. Der Nasdaq-Future wird nur -0,25 % tiefer gesehen bei 11.559 Punkten. Wir sehen damit eine nahtlose Fortsetzung der schwachen Stimmung, die die Börse schon seit Wochenbeginn im Griff hat.Die Stimmung blieb auch am Dienstag negativ in Frankfurt. Von Erholung keine Spur, aber zumindest verlief der Handel geordnet nach dem SAP-Schock vom Montag. Alle deutschen Benchmarks beendeten den Tag tiefer und schlossen in der Nähe der Tagestiefs. Gegen Mittag setzten kurzfristig deutliche Käufe ein, doch die gute Stimmung hielt nicht lange an und wurde dann von der Wall Street endgültig nach unten gezogen.

Den vollständigen Artikel lesen ...