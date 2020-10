LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler nach einem "guten" dritten Quartal von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Autobauer sei bislang gut durch die Corona-Krise gekommen, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob deutlich seine Schätzungen für die kommenden Jahre an, erwähnt aber, dass das Erfüllen der Erwartungen für 2021 zum wahren Test für die Stuttgarter werde./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 08:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2020 / 08:30 / GMT



ISIN: DE0007100000

