Das war gestern eien kleine Sensation in New York. Catabasis Pharmaceuticals ist ein kleiner Spezialist für einen besonderen Wirkstoff, der Furore macht. Unser Tipp: Verfolgen Sie diese Aktie vorerst nur von ferne, aber behalten sie sie im Blick! Solche Überraschungen in der Pharmazeutik sind weiterhin möglich.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de