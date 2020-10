Im Jahr 2020 zu investieren ist eine ziemliche Herausforderung. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Pandemie führte zu einer beispiellosen Volatilität. In weniger als fünf Wochen schmierte der S&P 500 um 34 % ab. In der Vergangenheit dauerte ein Abrutschen von 30 % durchschnittlich elf Monate. Doch jeder weiß, dass ein Crash eine Chance zum Kauf sein kann. Wenn man innovative Unternehmen in schwachen Phasen kauft, kann das zu tollen Gewinnen führen. Und nicht zuletzt zu einem komfortablen Ruhestand. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...