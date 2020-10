Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) hält sich in den ersten neun Monaten relativ gut - insbesondere wenn man die Probleme mit den Kaufhof-Immobilien in Erinnerung ruft.und die Auswirkungen der Pandemie auf den Gewerbeimmobilienbereich insbesondere auf Hotelimmiobilien in Betracht zieht. Zu Recht verweist die DIC in ihrer heutigen Veröffentlichung darauf, dass ein "herausragendes Vermietungsergebnis" erreicht werden konnte: "Die Vermietungsleistung lag mit 214.300 qm rund 72% über dem Vergleichswert des Vorjahres (124.700 qm). Sowohl Neuvermietungen als auch Renewals übertrafen die Vorjahresleistung." ...

