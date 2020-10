Der DAX setzt zur Wochenmitte seine Abwärtsbewegung der Vortage fort und stürzt rund 1,9 Prozent in die Tiefe auf 11.832 Zähler. Die Sorge angesichts weltweit steigender Infektionszahlen vor weiteren Lockdowns, der anstehende Brexit sowie die bevorstehende Präsidentschaftswahl überwiegen durchaus positive Unternehmensmeldungen zum Q3. So erzielte die Deutsche Bank in der jüngsten Periode überraschend einen Gewinn im dreistelligen Millionenbereich. An der Wall Street hatte Microsoft am Vorabend sehr ...

