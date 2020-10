Gold pendelt weiter um die Marke von 1.900 Dollar. Die Minenaktien präsentierten sich gestern fester nachdem es am Montag noch Abschläge gegeben hat. Dennoch: Niemand scheint sich so richtig aus der Deckung wagen zu wollen. Immerhin steht in der kommenden Woche die Wahl zum US-Präsidenten an. Biden oder Trump - das Rennen ist noch offen. Doch sicher scheint, die Volatilität an den Märkten dürfte zunehmen. Doch für die Minenbranche wird schon der heutige Tag wichtig.Nachdem in den vergangenen Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...