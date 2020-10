Wien (www.anleihencheck.de) - Die Hypo Vorarlberg Bank AG (Hypo VBG) ist eine von acht Landes-Hypothekenbanken in Österreich und mehrheitlich im Besitz des Bundeslandes Vorarlberg (77%; LBBW 15%, L-Bank 8%), so der Finanzanalyst Werner Schmitzer von der Raiffeisen Bank International AG (RBI) Wien.Mit einer Bilanzsumme von EUR 15 Mrd. zum H1 20 sei die Hypo VBG in ihrem Heimatbundesland der Marktführer als Unternehmerbank. Sie betreibe 19 Filialen in Vorarlberg, St. Gallen sowie Bozen, Wien und Graz und serviciere rund 90.000 Privat- und rund 11.000 Firmenkunden. Der geografische Fokus der Geschäftstätigkeit liege größtenteils auf dem Bundesland Vorarlberg bzw. Österreich, welche zusammen rund 75% des Kreditportfolios ausmachen würden. Die Bank berichte über ihre Geschäftstätigkeit in vier Segmenten: Firmenkunden, Privatkunden, Financial Markets, Corporate Center. Von diesen verbleibe auch zum H1 20 das Firmenkunden-Segment, was das Vorsteuerergebnis der Bank anbelange, dominierend. ...

