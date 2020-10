Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Lage bleibt schwierig, Corona-Sorgen und die damit verbundenen Angst vor einem Lockdown dominieren den deutschen Aktienmarkt. Aber auch die Börsen in Übersee kommen nicht in die Gänge. Lediglich der Technologieindex Nasdaq gibt wieder Gas. Bei den Einzelwerten geht es heute um Microsoft, Alibaba, Tencent, Bitcoin, Deutsche Bank, SAP, MorphoSys, Rocket Internet Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.