FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NOUVEAU MONDE GRAPHITE NM9 CA66979W1077
AB/FROM ONWARDS 28.10.2020 08:28 CET
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NOUVEAU MONDE GRAPHITE NM9 CA66979W1077
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