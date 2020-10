Stadthagen (ots) - Mercedes-Benz S-Klasse bewusst auf die Spitze getriebenHat die Oberklasse noch eine Zukunft? Diese Frage hat man sich bei Daimler schon lange nicht mehr gestellt, verrät Uwe Ernstberger, Leiter der großen Baureihen, im Gespräch. Noch im Auslauf hat man mehr S-Klassen verkauft als die deutlich jüngeren Audi A8 und BMW 7er zusammen. Eine erfreuliche Position für die Schwaben, die gleichzeitig Verpflichtung ist. Und der will man mit der neuen S-Klasse in vollem Umfang gerecht werden - bei Antrieb, Komfort und Elektronik. Während die Konkurrenz die Palette teils rigoros zusammengestrichen hat.Schon zur Fahrpräsentation gab es einen 3,0-Sechsylinder, einen Diesel mit 2,9 Litern Hubraum und einen 4,0-Liter-V8 zu fahren - alle mit 48-Volt-Mild-Hybridisierung. Alternativ gibt es den Sechs-Zylinder-Benziner auch als Plug-in-Hybrid mit größerem Akku und stärkerem Elektromotor. Damit ist das Motorenprogramm nur vorerst erschöpft. In absehbarer Zeit wird es einen nochmals stärkeren 4,0-Liter-V8 von AMG geben. Auch ein V12 mit sechs Litern Hubraum wird es geben, vermutlich nicht nur in der Maybach-Variante.Das wohl attraktivste Angebot für Vielfahrer stellt die leistungsstärkere Variante des Dieselmotors dar. Sie hört auf die Bezeichnung S 400 d, ist an den Allradantrieb zwangsgekoppelt und leistet 330 PS (243 kW) und bringt ein maximales Drehmoment von 700 Newtonmetern. Die Auslieferung beginnt in Europa im Dezember.Beeindruckt zeigt sich in seinem Fahrbericht unser Autor Jens Meiners, zu lesen bei www.auto-medienportal.net (http://www.auto-medienportal.net) und www.car-editors.net (http://www.car-editors.net).Pressekontakt:Unser Newsletter informiert täglich alle, die sich per Mail beinewsroom@auto-medienportal.net. anmelden.Kontakt für Redaktionen:Redaktion Auto-MedienportalTel.: +49 5721 938 3988Mob.: +49 151 12716548newsroom@auto-medienportal.netEnzer Straße 8331655 StadthagenOriginal-Content von: Auto-Medienportal.net, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103819/4746730