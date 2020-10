Stück für Stück die eigenen kognitiven Fähigkeiten einzubüßen ist eine beängstigende Situation. Unweigerlich ist in so einem Fall irgendwann auch der Punkt gekommen, ab dem der Betroffene nicht mehr selbstständig in der Lage ist, sich um seine Angelegenheiten zu kümmern. Der Betroffene ist dann unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...