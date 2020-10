von Stephan Bauer, €uro am SonntagZuletzt zog der SAFRAN-Kurs trotz der in vielen Ländern dramatisch ansteigenden Corona-Fallzahlen an. Auslöser waren Berichte, wonach Pharmaunternehmen wie Pfizer oder Moderna, die an einem Impfstoff arbeiten, noch im November eine sogenannte Notfallzulassung in den USA beantragen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...