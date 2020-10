Die schwer in der Krise steckende und mit einer behördlichen Aufpasserin versehene Wiener Autobank verkauft 64,1 Prozent ihrer Anteile an der deutschen HLA Fleet Services GmbH an die französische Faubourg Conseil SAS. Das teilte die Bank am Mittwoch mit. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart.Mit Abschluss des Kaufvertrags wird die Faubourg Conseil SAS, die über ihre Tochtergesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...