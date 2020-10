Unterföhring (ots) - Magischer Rätselspaß: Das Skelett verzaubert mit "Total Eclipse Of The Heart". Der Anubis macht mit einem "legendären" Auftritt seine Ambitionen deutlich. Das Alien singt "Alien" - und muss zittern. Und Jochen Schropp(ster) steckt im feurig roten Lobster. Die zweite Live-Show von "The Masked Singer" glänzt als Tagessieger mit herausragenden 23,4 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre). ProSieben ist mit großartigen 14,6 Prozent klarer Markführer am Dienstag.Das "The Masked Singer"-Spezial von "red." punktet im Anschluss mit tollen 18,9 Prozent Marktanteil (Z.14-49 J.).Jochen Schropp tanzt aus dem HummerAm Ende der zweiten "The Masked Singer"-Ausgabe zittern das Alien,das Alpaka, der Frosch und der Hummer. In der finalen Abstimmungfällt schließlich die Entscheidung der Zuschauer: Der feurig roteHummer wird nach zwei Shows enttarnt und aus der Maske tanztModerator und Schauspieler Jochen Schropp: "Bei 'The Masked Singer'kommen die unterschiedlichsten Leute zusammen und jeder ist mit soviel Leidenschaft dabei. Die wenigen Eingeweihten haben mir so vielKraft und Unterstützung gegeben, das ist wirklich etwas Besonderesund nicht selbstverständlich. Ich bin immer mit einem Lächeln auf demGesicht an allen vorbeigegangen, auch wenn sie unter meiner Maske garnicht sehen konnten, dass ich lächele."Im Rateteam hatten Bülent Ceylan und Rate-Gast Ruth Moschner denrichtigen Riecher. Die Fans im Online-Rate-Spiel lagen mit ihrenTop-Tipps Massimo Sinato, Steffen Henssler und DJ Bobo daneben.Weiter geht das große "The Masked Singer"-Rätsel mit das Alien, dasAlpaka, der Anubis, die Erdmännchen, der Frosch, die Katze, dasNilpferd und das Skelett in der dritten Liveshow am Dienstag, 3.November 2020, auf ProSieben."The Masked Singer" - die dritte Staffel dienstags, um 20:15 Uhr liveauf ProSieben und auf JoynLive-Show verpasst?Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabeimmer direkt einen Tag nach der Live-Ausstrahlung, mittwochs, um20:15 Uhr. Online sind die jeweiligen Folgen auf Joyn abrufbar.Alle Infos zur Show und Bilder zum Download auf der "The MaskedSinger"-Presseseitehttp://presse.prosieben.de/themaskedsinger und aufhttp://themaskedsinger.deHashtag zur Show: MaskedSingerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 28.10.2020 (vorläufig gewichtet: 27.10.2020)Pressekontakt:Frank Wolkenhauer, Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, - 1169email: frank.wolkenhauer@seven.onepetra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4746754