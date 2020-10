Deutsche Bank: Starke Zahlen und ein positiver Ausblick

Bei der Deutschen Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) gibt es deutliche Zeichen der Verbesserung, wie die jüngsten Geschäftszahlen zeigen. Vor allem dank Zuwächsen im Investmentbanking konnte Deutschlands größte Privatbank gute Ergebnisse für das dritte Quartal präsentieren.

Zurück in der Gewinnspur

So legten die Erlöse im Zeitraum zwischen Juli und September auf Jahressicht um 13 Prozent auf 5,9 Mrd. Euro zu. Unter dem Strich wurde ein Nettogewinn von 309 Mio. Euro verbucht, nach einem Verlust von 832 Mio. Euro im dritten Quartal 2019, wie die Bank am Mittwoch bekanntgab. Branchenexperten gingen von einem deutlich geringeren Ergebnis aus.

Starkes Investmentbanking

Besonders gut verlief im abgeschlossenen dritten Quartal das Kapitalmarktgeschäft. Auch die großen Mittwettbewerber in den USA und Europa profitierten in den zurückliegenden Monaten von einem brummenden Geschäft im Handel von Aktien und Anleihen. So stiegen die Erträge im Investmentbanking um 43 Prozent auf 2,4 Mrd. Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...