Berlin (ots) - Gallien Alaaf! Ab dem 5. November können sich die Leser*innen auf ein Feuerwerk des kölschen Dialektes freuen: "Asterix kütt nohm Kommiss" heißt das neuste Album in rheinischer Mundart, welches von der Comics liebenden Entertainerin Hella von Sinnen gemeinsam mit Cornelia Scheel und unter Federführung der Kölner Journalistin Vera Kettenbach übersetzt worden ist. Dabei handelt es sich im Original um "Asterix als Legionär", der zehnte Band aus der berühmten Comic-Reihe und wohl eines der lustigsten Abenteuer der Gallier. Nach der Lektüre von "Asterix kütt nohm Kommiss" bleibt kein Auge trocken! Dat darf nit wohr sin! "Asterix kütt nohm Kommiss" erscheint am 05. November als Softcover (Egmont Ehapa Media, EUR6.90) und als Hardcover (ISBN: 978-3-7704-4115-0, EUR14.00) im Handel.