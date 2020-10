Im vierten Jahr in Folge wurde Workday als ein Leader für die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit zur Umsetzung ausgezeichnet

MUNICH, Germany, Oct. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Work (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) d (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) a (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) y (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) , Inc. (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) (NASDAQ: WDAY), ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Fin (https://www.workday.com/de-de/applications/financial-management.html) a (https://www.workday.com/de-de/applications/financial-management.html) nz (https://www.workday.com/de-de/applications/financial-management.html) und Personalwesen (https://www.workday.com/de-de/applications/human-capital-management.html), gab heute bekannt, zum vierten Mal in Folge von Gartner, Inc. im Leaders Quadrant des 2020 Gartner Magic Quadranten für Cloud Financial Planning & A (https://forms.workday.com/de-de/reports/magic-quadrant-cloud-fpa-solutions/form.html) n (https://forms.workday.com/de-de/reports/magic-quadrant-cloud-fpa-solutions/form.html) alysis (https://forms.workday.com/de-de/reports/magic-quadrant-cloud-fpa-solutions/form.html)1 positioniert worden zu sein.



Das heutige Geschäftsumfeld erfordert eine kontinuierliche Planung, um sich den ständig wechselnden wirtschaftlichen, gesundheitlichen und geopolitischen Auswirkungen anzupassen. Im Zuge dessen wenden sich immer mehr CFOs an Workday, um sich bei der Modellierung, Prognose und Analyse ihres Geschäftes von einem bewährten Planungssystem unterstützen zu lassen. Workday Adaptive Pla (https://www.workday.com/de-de/products/enterprise-planning/overview.html) n (https://www.workday.com/de-de/products/enterprise-planning/overview.html) ning (https://www.workday.com/de-de/products/enterprise-planning/overview.html)2 (https://www.workday.com/en-us/products/enterprise-planning/overview.html) bietet eine leistungsstarke Modellierung, die einfach zu bedienen ist und die es dem Kunden ermöglicht, eine unternehmensweite Planung für mehr Agilität in der Organisation zu übernehmen. Bis heute haben sich mehr als 5.300 Kunden, darunter American Family Insurance, Denny's, IBM, Microsoft und South Shore Health entschieden, ihre Finanz-, Vertriebs-, Personal- und/oder Betriebsplanung in der Cloud zu managen.

Auswahl und Flexibilität zur Beschleunigung der Planung

Workday hat sich verpflichtet, eine erstklassige Unternehmensplanung sowohl als eigenständige Lösung, als auch als integralen Bestandteil der Workday-Suite zu liefern, um den Kunden die Auswahl und Flexibilität bei der digitalen Finanztransformation anzubieten, damit die Einführung der Planung in Unternehmen aller Größenordnungen beschleunigt wird. Workday Adaptive Planning hat sich gerade bei Kunden bewährt, die sich für eine eigenständige Planung entscheiden, weil es sich bei der Integration von Hunderten von Human Capital Management (HCM)-, Enterprise Resource Planning (ERP)- und Customer Relationship Management (CRM)-Systemen, sowie von branchen- und unternehmenseigenen Datenbanken unter Beweis gestellt hat. Das bedeutet, dass sämtliche Finanz- und Betriebsdaten für die unternehmensweite Planung in einer einzigen Quelle, einer Single Source of Truth, zusammengeführt werden.

Für Kunden, die sich für Work (https://www.workday.com/de-de/products/enterprise-planning/overview.html) d (https://www.workday.com/de-de/products/enterprise-planning/overview.html) ay Adaptive Planning (https://www.workday.com/de-de/products/enterprise-planning/overview.html) als Teil einer umfassenden Finanztransformation entscheiden, bietet Workday ein vielfältiges Portfolio von Anwendungen für das Finanzwesen, darunter Workda (https://www.workday.com/de-de/applications/financial-management.html) y (https://www.workday.com/de-de/applications/financial-management.html) Financial (https://www.workday.com/de-de/applications/financial-management.html) Management (https://www.workday.com/de-de/applications/financial-management.html), Workday (https://www.workday.com/en-us/resources/prism-analytics/data-hub-use-cases.html) Prism Analytics (https://www.workday.com/en-us/resources/prism-analytics/data-hub-use-cases.html), Workday Accou (https://www.workday.com/de-de/products/financial-management/accounting-center.html) n (https://www.workday.com/de-de/products/financial-management/accounting-center.html) ting (https://www.workday.com/de-de/products/financial-management/accounting-center.html) Center (https://www.workday.com/de-de/products/financial-management/accounting-center.html) und Lösung (https://www.workday.com/de-de/products/spend-management/overview.html) e (https://www.workday.com/de-de/products/spend-management/overview.html) n für ei (https://www.workday.com/de-de/products/spend-management/overview.html) n (https://www.workday.com/de-de/products/spend-management/overview.html) Ausgabenmanagement (https://www.workday.com/de-de/products/spend-management/overview.html). Zusammengenommen bieten sie ein umfassendes und leistungsstarkes System für die Unternehmensplanung und -analyse, Record-to-Report, Contract-to-Cash und Source-to-Pay. Damit haben Kunden die Möglichkeit, ihre Finanzprozesse zu optimieren und in der heutigen, sich wandelnden Welt flexibel zu agieren.

Innovation in der Unternehmensplanung im ständigen Fokus

Workday investiert kontinuierlich in den Lösungsbereich der Unternehmensplanung, um Kunden dabei zu unterstützen, unvorhersehbare Herausforderungen bei der Planung für eine ungewisse Zukunft zu berücksichtigen. Spezifische Fortschritte umfassen:

Kontinuierliche Produktinnovation

Im vergangenen Jahr lag bei Workday Adaptive Planning der Schwerpunkt in den neuen Produktfunktionen und -leistungen auf maschinellem Lernen, Visualisierung und Integration. Die neuen Features werden künftig zweimal jährlich gemeinsam mit wöchentlichen Updates automatisch ausgeliefert. Diese Neuerungen unterstreichen die konsequente Benutzerfreundlichkeit von Workday Adaptive Planning bei gleichzeitiger Bereitstellung noch ausgefeilterer Modellierungsfunktionen und einer neuen Ebene der Transparenz bei der Unternehmensleistung. Kunden können jetzt automatisch Fehler in der Planungseingabe erkennen, Datenänderungen in Diagrammen und Grafiken interaktiv verfolgen und Pläne mit einem Mausklick unternehmensweit bereitstellen.

Skalierung im Unternehmen

Workday Adaptive Planning ist skalierbar, um große Unternehmen bei der unternehmensweiten Modellierung und Planung zu unterstützen. Die In-Memory-Engine der Lösung unterstützt praktisch unbegrenzte Dimensionen, ideal für Kunden mit anspruchsvollen, globalen Aktivitäten, insbesondere in der aktuellen Situation, in der eine detaillierte Planung für eine Vielzahl von Szenarien erforderlich ist. Darüber hinaus hat Workday eine Reihe großer Partner für Workday Adaptive Planning zertifiziert, darunter Accenture, Deloitte und KPMG, so dass den Kunden weitere Implementierungsoptionen zur Verfügung stehen. Die genannten Organisationen bieten Support und Dienstleistungen maßgeschneidert für große Unternehmen, die auf eine Cloud-Infrastruktur umsteigen.



Lösungen für die Rückkehr an den Arbeitsplatz

Finanz- und HR-Führungskräfte sind in einer kritischen Lage, wenn es darum geht, die mit der Rückkehr an den Arbeitsplatz verbundenen Möglichkeiten und Auswirkungen zu bewerten, einschließlich der Frage, wie das Unternehmen in Zukunft wachsen und anders reagieren kann. Workday liefert Lösungen für die Rückkehr an (https://www.workday.com/en-us/covid-19/return-to-work.html) den Arbeitsplatz (https://www.workday.com/en-us/covid-19/return-to-work.html), die die Personaleinsatzplanung, die Planung der Rückkehr an den Arbeitsplatz und die Finanzplanung umfassen, die es den Kunden ermöglichen, in dieser Zeit der Ungewissheit agil zu agieren.



Kundenzufriedenheit

Gartner P (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-financial-planning-analysis-solutions/vendor/workday-hcm/product/workday-adaptive-planning) e (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-financial-planning-analysis-solutions/vendor/workday-hcm/product/workday-adaptive-planning) er Insights (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-financial-planning-analysis-solutions/vendor/workday-hcm/product/workday-adaptive-planning) dokumentiert die Erfahrungen von Kunden mit Workday durch geprüfte Bewertungen und Peer Reviews. Am 6. Oktober 2020 erreichte Workday bei den Kundenbewertungen einen durchschnittlichen Wert von 4.9 von 5 Punkten basierend auf 22 Bewertungen für die Bereiche Cloud Financial Planning and Analysis Solutions mit folgenden Aussagen:

"Herausragendes Planungs-Tool - eine ,Best in Class'-Lösung und den Mitbewerbern weit voraus", - Senior Finance Director im Gesundheitswesen [ lesen S (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-financial-planning-analysis-solutions/vendor/workday-hcm/product/workday-adaptive-planning/review/view/1344114) i (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-financial-planning-analysis-solutions/vendor/workday-hcm/product/workday-adaptive-planning/review/view/1344114) e hier die vollständige Rezension (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-financial-planning-analysis-solutions/vendor/workday-hcm/product/workday-adaptive-planning/review/view/1344114)]

(https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-financial-planning-analysis-solutions/vendor/workday-hcm/product/workday-adaptive-planning/review/view/1344114) (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-financial-planning-analysis-solutions/vendor/workday-hcm/product/workday-adaptive-planning/review/view/1344114) (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-financial-planning-analysis-solutions/vendor/workday-hcm/product/workday-adaptive-planning/review/view/1344114)] "Adaptive Insights bietet eine Lösung zur Finanzplanung mit vielen außergewöhnlichen Absicherungen, die den Implementierungsprozess erleichtern. Die Datenintegration von externen Quellen erwies sich als unkompliziert und funktioniert reibungslos." - Senior Finance Manager in der Dienstleistungsbranche [ lesen Sie hier di (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-financial-planning-analysis-solutions/vendor/workday-hcm/product/workday-adaptive-planning/review/view/1342624) e (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-financial-planning-analysis-solutions/vendor/workday-hcm/product/workday-adaptive-planning/review/view/1342624) vollständige R (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-financial-planning-analysis-solutions/vendor/workday-hcm/product/workday-adaptive-planning/review/view/1342624) ezension (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-financial-planning-analysis-solutions/vendor/workday-hcm/product/workday-adaptive-planning/review/view/1342624)]

Kommentare zu der Meldung

"Scheinbar über Nacht hat sich mit den Folgen der Pandemie der Stellenwert von Planungsprozessen grundlegend verändert. Die Unternehmensplanung wurde plötzlich zur geschäftskritischen Funktion", so Kshitij Dayal, General Manager, Planning Products bei Workday. "Ob als Einzellösung oder als Teil der Workday-Suite, Workday Adaptive Planning passt sich an die Bedürfnisse des Unternehmens an und ermöglicht es unseren Kunden, das Maß an Agilität zu erreichen, das in der heutigen Geschäftswelt erforderlich ist. Wir sind davon überzeugt, dass die Auszeichnung als ein Leader im Gartner Magic Quadrant für Cloud Financial Planning & Analysis Solutions unsere Fähigkeit widerspiegelt, großen Organisationen eine leistungsstarke Lösung für kontinuierliche Planungsprozesse zur Verfügung zu stellen."

"Als COVID zuschlug, verzeichneten wir innerhalb eines Monats einen fast 50-prozentigen Rückgang an Patienteneinnahmen aufgrund abgesagter Wahleingriffe bei den Operationen und einen starken Rückgang des Aufkommens bei Notaufnahmen", erläutert David Gould, CFO von ApolloMD, einem führenden Unternehmen im Bereich klinischer Outsourcing-Dienstleistungen. "Glücklicherweise war ApolloMD bereits zu einem kontinuierlichen Planungsprozess mit Workday Adaptive Planning übergegangen. Innerhalb kürzester Zeit sind wir so von einem eher schwerfälligen zu einem agilen Team geworden, das zur schnellen Szenarioplanung überging, um mit den sich rapide ändernden Bedingungen Schritt halten und ApolloMD in die Lage versetzen zu können, wichtige Geschäftsentscheidungen zuverlässig zu treffen."

"COVID hat bei vielen unserer Kunden den Wechsel in die Cloud beschleunigt, wobei sich Planungssicherheit als einer der wichtigsten Treiber für die digitale Transformation herauskristallisiert hat", sagt Jason Dess, National Strategy and Operations Finance Leader bei Deloitte. "Unternehmen haben erkannt, dass ein zentrales Planungssystem in der Cloud großen Organisationen ein Maß an Transparenz und Flexibilität ermöglicht, das mit herkömmlichen Anwendungen nicht erreicht werden kann. Dadurch, dass wir unsere Beratungspraxis um Workday Adaptive Planning erweitert haben, können wir unseren Kunden eine führende Planungslösung anbieten, die unternehmensweit erweitert werden kann und sowohl in Größe als auch über mehrere Funktionen hinweg skalierbar ist."

1Gartner "Magic Quadrant for Cloud Financial Planning & Analysis", von Robert Anderson, Greg Leiter, John Van Decker, vom 6. Oktober 2020. Vormals geführt unter Adaptive Insights bis zur Ankündigung der Übernahme des Unternehmens durch Workday im Juni 2018.

2Seit Mai 2020 wird Adaptive Insights unter der Bezeichnung Workday Adaptive Planning geführt.

Gartner Haftungsausschuss:

Weder unterstützt Gartner Anbieter, Produkte und Services, die in seinen Forschungspublikationen beschrieben werden, noch empfiehlt es die ausschließliche Zusammenarbeit mit Anbietern, die hohe Bewertungen oder anderweitige Anerkennungen erhalten haben. Gartners Forschungspublikationen bilden die Meinung von Gartners Forschungseinrichtung ab und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen missverstanden werden. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschung aus, dazu zählen auch Gewährleistungen hinsichtlich der Markttauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die Bewertungen von Gartner Peer Insights stellen die subjektiven Meinungen einzelner Endnutzer auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen dar und repräsentieren nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Partnern.

Über Workday

Wor (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) k (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) d (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) ay (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Fin (http://www.workday.com/de/applications/financial_management.php) a (http://www.workday.com/de/applications/financial_management.php) nz (http://www.workday.com/de/applications/financial_management.php)- und Personalw (http://www.workday.com/de/applications/human_capital_management.php) e (http://www.workday.com/de/applications/human_capital_management.php) sen (http://www.workday.com/de/applications/human_capital_management.php). Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und bietet Anwendungen in den Bereichen Finanzmanagement, Human Capital Management, Planung und Analyse, die für globale Konzerne, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden konzipiert sind. Von mittelständischen bis hin zu Fortune-50-Unternehmen haben sich Organisationen bereits für Workday entschieden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung beinhaltet sogenannte Forward-Looking Statements, auf die Zukunft gerichtete Aussagen, zum Beispiel zur erwarteten Leistung und dem Nutzen der Workday-Lösungen. Wörter wie "glauben", "wahrscheinlich", "werden", "planen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke sind Kennzeichen solcher Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen immer gewissen Risiken oder Unwägbarkeiten und basieren auf Annahmen. Weichen Entwicklungen von den Annahmen ab, so kann dies Auswirkungen auf die Ergebnisse der Aussagen haben. Zu diesen Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Risiken, die in unseren bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen beschrieben sind, einschließlich unseres Formulars 10-Q für das am 31. Juli 2020 endende Finanzquartal und unserer zukünftigen Berichte, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die damit verbundenen Unwägbarkeiten können dazu führen, dass Vorhersagen nicht wie angenommen eintreffen. Workday übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt derzeit auch nicht, solche zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Erscheinen dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

Jegliche noch nicht veröffentlichten Dienste, Features oder Funktionen, die in diesem Dokument, auf unserer Website oder weiteren Pressemeldungen oder öffentlichen Statements genannt werden, können sich noch ändern. Zudem kann sich Workday entscheiden, diese nicht zu veröffentlichen. Kunden oder potenzielle Kunden von Workday, Inc. sollten ihre Kaufentscheidung immer von den Diensten, Features oder Funktionen abhängig machen, die bereits verfügbar sind.

© 2020 Workday, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Workday und das Workday Logo sind eingetragene Markenzeichen von Workday, Inc. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

