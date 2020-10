DJ Telefonica Deutschland will in weitere Glasfaser-Allianz investieren

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Telekommunikationsanbieter Telefonica Deutschland will bis 2022 stärker als der Markt wachsen und dabei gleichzeitig seine Profitabilität steigern. Glasfaser soll dabei einen zunehmend wichtigen Teil der Strategie von Telefonica Deutschland ausmachen, wie CEO Markus Haas während der Telefonkonferenz zu den Drittquartalszahlen sagte. Telefonica Deutschland könne sich gut vorstellen, sich an einer weiteren Glasfaser-Allianz, wie sie die spanische Muttergesellschaft Telefonica derzeit für den deutschen Markt erarbeite, zu beteiligen, und einen kleineren Teil der Erlöse aus dem Tower-Verkauf über insgesamt 1,5 Milliarden Euro in eine derartige Allianz zu investieren.

Der Telefonica-Deutschland-Chef ließ durchblicken, dass die Ankündigung einer solchen Glasfaser-Allianz zeitnah erfolgen kann. Details wollte er auch auf Nachfrage nicht nennen.

"Wir sind überzeugt, dass insbesondere im ländlichen Raum, noch ein enormes Potenzial für diese Technologie und einen weiteren Anbieter besteht", führte Haas zu den Beweggründen aus. Viele dieser Haushalte verfügten lediglich über eine 50-Mbit/s-Leitung. "Als Kunde eines solchen Anbieters könnten wir uns dort zusätzliche Potenziale erschließen, wo wir aktuell noch nicht optimal aufgestellt sind." Zuletzt hatte sich Telefonica Deutschland bereits wie bekannt für die kommenden zehn Jahre Zugang zum bundesweit größten VDSL-Netz und künftig auch zum Glasfasernetz der Deutschen Telekom gesichert. Kooperationen mit Tele Columbus oder EWEtel und Wilhelm.Tel ergänzen den Zugang zum Glasfasernetz der Telekom.

