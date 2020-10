DGAP-Ad-hoc: NANOGATE SE / Schlagwort(e): Insolvenz

Nanogate SE: Wechsel in das Basic Board der Frankfurter Börse



28.10.2020 / 10:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nanogate SE: Wechsel in das Basic Board der Frankfurter Börse Göttelborn, 28. Oktober 2020. Die Einbeziehung der Aktien der Nanogate SE in das Handelssegment Scale endet durch außerordentliche Kündigung der Deutsche Börse AG mit Ablauf des 28. Oktober 2020. Ab dem 29. Oktober 2020 werden die Aktien im Freiverkehrssegment Basic Board notiert. Damit ist die durchgängige Handelbarkeit der Aktie weiterhin gewährleistet. Die Kündigung erfolgt aufgrund der noch nicht erfolgten Übermittlung des geprüften Jahresabschlusses und Lageberichts 2019. Durch das laufende Insolvenzverfahren kann, voraussichtlich bis zum Beschluss über den Insolvenzplan, keine Finalisierung und Prüfung des Konzernabschlusses und verschiedener Einzelabschlüsse von Gruppengesellschaften für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr erfolgen. Die Einhaltung der entsprechenden Einbeziehungsfolgepflichten des Scale-Segments ist daher nicht möglich. Des Weiteren stellt das am 1. September 2020 eröffnete Insolvenzverfahren einen wichtigen Kündigungsgrund dar. Meldende Person: Götz Gollan, CFO Nanogate SE Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Kontakt Christian Dose/Volker Siegert | WMP Finanzkommunikation GmbH

Tel. +49 69 2475 689 491/490 | ir@nanogate.com Nanogate SE | Zum Schacht 3 | 66287 Quierschied-Göttelborn

www.nanogate.com | twitter.com/nanogate_se Nanogate SE Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen für designorientierte, multifunktionale Komponenten und Oberflächen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter. Nanogate entwickelt und produziert designorientierte Oberflächen und Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen Eigenschaften (z.B. antihaftend, kratzbeständig, korrosionsschützend) aus. Der Konzern verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje, BMW, BSH Hausgeräte, Daimler, FILA, Ford, Fresenius, GM, Jaguar, Junghans, Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Kunden-Projekte wurden bislang in der Serienproduktion erfolgreich umgesetzt. Nanogate ist auf beiden Seiten des Atlantiks sowie in Indien vertreten. Getreu dem Claim 'Reinventing the Possible' erschließt Nanogate als langjähriger Innovationspartner für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich auf Basis neuer Materialien ergeben. Ziel ist es, mit multifunktionalen Oberflächen, beispielsweise aus Kunststoff oder Metall, und innovativen Kunststoff-Komponenten die Produkte und Prozesse der Kunden zu verbessern sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf attraktive Anwendungen vorrangig in den Zielbranchen Mobility, Aviation, Home Appliances, Interior, Leisure und Medical. Als Systemhaus deckt Nanogate die Wertschöpfungskette breit ab: das Design und Engineering, die Werkstoffentwicklung für Oberflächensysteme, die Serienbeschichtung unterschiedlicher Substrate sowie die Produktion und Veredelung vollständiger Kunststoffkomponenten. Wachstumstreiber sind in erster Linie die internationale Markterschließung sowie die Entwicklung neuer Anwendungen und Lösungen insbesondere für die drei strategischen Bereiche Intelligent Surfaces, New Mobility und Artificial Metals.



