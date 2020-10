Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Pipeline Ende der letzten Woche leer war, haben die Primärmarktaktivitäten in dieser Woche bereits wieder deutlich zugenommen, so die Analysten der Helaba.Gestern seien der 20-jährige Covered Bond der MüHyp (500 Mio. Euro), die Weltbank (Benchmark), EIB (3 Mrd. Euro, die Emission sei mehr als sechsfach überzeichnet gewesen), die Erste Abwicklungsanstalt (1 Mrd. Euro, Books: 1,2 Mrd. Euro) und Hamburgs LSA gepreist worden. Heute stünden das Land Sachsen, die Rentenbank, Unidec und KommuneKredit auf der Agenda. Die Vielzahl der zuletzt abgehaltenen Roadshows lege zudem nahe, dass in Kürze mit weiteren Platzierungen zu rechnen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...