Die etablierten deutschen Biotech-Unternehmen Morphosys und Qiagen haben in dieser Woche positiv überraschen können. Sowohl Qiagen als auch Morphosys haben am Dienstagabend ihre Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Dies wird an der Börse honoriert. Beide Werte gehören am Mittwochvormittag zu den sieben einzigen Werten im MDAX, die ein Kursplus vorweisen können.Morphosys ist nach einem ersten Blick auf den Abschluss des dritten Quartals optimistischer für das Gesamtjahr geworden. Der Konzernumsatz ...

