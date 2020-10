Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit massiven Verlusten in den Handel gestartet. Der österreichische Leitindex ATX büßte bis gegen 9.30 Uhr 4,28 Prozent auf 2.023,69 Punkte ein. Auch an anderen Börsen ging es vor dem Hintergrund der Coronakrise und neuer Einschränkungen in vielen Ländern stark nach unten. Zuletzt waren die Neuinfektionszahlen mit dem Coronavirus in weiten Teilen Europas rasant angestiegen. ...

