Microsoft: Diese Zahlen lassen Aktionäre jubeln

Der Software-Gigant Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045) setzt den Erfolgskurs weiter fort, wie die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, die am Dienstagabend bekanntgegeben worden sind. So wurde der Gewinn im ersten Geschäftsquartal 2020/2021 (per Ende September 2020) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 Prozent auf 13,9 Mrd. US-Dollar beziehungsweise 1,84 US-Dollar je Aktie gesteigert. Analysten rechneten nur mit einem Gewinn von im Schnitt 1,54 US-Dollar je Aktie.

Erwartungen übertroffen

Der Umsatz verbesserte sich im dritten Quartal auf Jahressicht um zwölf Prozent auf 37,2 Mrd. US-Dollar. Auch hier wurden die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen, die nur von Erlösen von im Mittel 35,7 Mrd. US-Dollar ausgingen.

