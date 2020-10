Bisher sah es so aus, als könnte die Krise dem SAP (WKN: 716460)-Konzern nichts anhaben. Doch das hat sich jetzt als Trugschluss herausgestellt. Die Zahlen sind zwar immer noch solide, aber in den kommenden Jahren ist nicht damit zu rechnen, dass die Wachstumsträume wahr werden. Denn der Ausblick auf die kommenden Jahre sieht eher düster aus. Das hat den Kurs auf Talfahrt geschickt. Um fast 25 % ist der Aktienkurs an nur einem Tag gefallen. Nun stellt sich die Frage, ob die Aktie nach dem drastischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...