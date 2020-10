Motorradpionier Harley Davidson erweitert sein Portfolio um E-Bikes. Die elektrifizierten Fahrräder werden unter der ausgegründeten Marke Serial 1 Cycle auf den Markt kommen - das erste Pedelec ist eine Hommage an das erste Motorrad von 1903. Vor etwa einem Jahr hatte Harley Davidson sein hauseigenes E-Bike-Projekt angekündigt. Damals hatte der Kult-Motorradbauer drei Konzepte gezeigt, von denen eines entfernt an das nun präsentierte Modell erinnert. Im März 2021 soll es auf den Markt kommen, heißt es. Serial 1: Harley Davidsons erstes E-Bike ist Nostalgie pur Harley Davidson Serial 1 E-Bike mit dem Serial Number One (im Hintergrund)...

