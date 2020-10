Die sich verschärfende Coronakrise mit schnell steigenden Infektionszahlen und einem drohenden Lockdown in Deutschland drücken auf die Stimmung. Der heimische Leitindex DAX rutscht erstmals seit Juni wieder unter die 12.000er-Marke. Das Chartbild ist schwer angeschlagen. Darauf kommt es kurzfristig an. An diesem Mittwoch beraten hierzulande Bund und Länder über das weitere Vorgehen zur Eindämmung der Pandemie. Eine weitere Verschärfung der Beschränkungen zeichnet sich ab. Bundeskanzlerin Angela ...

Den vollständigen Artikel lesen ...