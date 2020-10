FRANKFURT (dpa-AFX) - Delivery Hero haben am Mittwoch einmal mehr ihre Rolle als Krisengewinner ausgespielt und im sehr schwachen Dax um vier Prozent zugelegt. Im deutschen Leitindex, der zuletzt nur zwei Gewinner aufwies, waren die Verluste mit rund drei Prozent sehr hoch. Lockdowns werden laut Händlern nun eingepreist.

Der Essenslieferant Delivery Hero verzeichnet Rekordbestellungen, weshalb der Konzern nun seine Umsatzprognose leicht erhöhte. Analysten lobten die Zahlen für das dritte Quartal. Sie manifestierten seine hohen Erwartungen an den Lieferdienst, schrieb etwa Giles Thorne von Jefferies.

In die Karten spielt Delivery Hero nun auch der sich abzeichnende Lockdown in Deutschland. Bund und Länder beraten an diesem Mittwoch über das weitere Vorgehen zur Eindämmung der Pandemie. Eine weitere Verschärfung der Beschränkungen zeichnet sich ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will etwa Restaurants für einen Monat schließen. Essengehen fällt damit für die Menschen flach, Bestellungen der Speisen nach Hause nehmen zu, was gut für Delivery Hero ist.

Mit etwas unter 100 Euro nehmen die Papiere nun auch allmählich wieder Kurs in Richtung ihrer Zwischenhochs um die 105 Euro von Mitte Oktober und Mitte August. Darüber wartet das Rekordhoch von 106,20 Euro von Anfang Juli.

Andere Krisengewinner-Aktien verbuchten am Mittwoch ebenfalls moderate Kursaufschläge beziehungsweise nur leichte Abschläge und waren damit deutlich besser als der Gesamtmarkt. Es sind dies vor allem Anteile von Unternehmen mit starker Online-Präsenz oder Software-Unternehmen, die von einem Herunterfahren des öffentlichen Lebens und von einem Anstieg der Tätigkeiten im Homeoffice profitieren. Im MDax der mittelgroßen Werte zählen dazu der Kochboxenversender Hellofresh , die Shop Apotheke und Teamviewer .

Dagegen spürten die Verunsicherung der Anleger angesichts der Lockdown-Szenarien die Corona-Verlierer aus der Tourismus- und Luftfahrtbranche wieder besonders deutlich. MTU , Fraport , Lufthansa und Airbus rutschten jeweils deutlich ab./ajx/la/fba