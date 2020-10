Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen und zunehmende Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben die Risikoaversion zuletzt erhöht und zu einem Anstieg des ITRAXX Senior Financials beigetragen, so die Analysten der Helaba.Der Spread zwischen dem Euro-Swapsatz und der 10-jährigen Bundrendite zeige im Trend ebenfalls nach oben, was auf eine erhöhte Risikoeinschätzung bei Banken hinweisen könnte. In diesem Zusammenhang sei auf die gestern veröffentlichte Umfrage der EZB zum Kreditgeschäft der Banken in der Eurozone verwiesen (Bank Lending Survey). Demnach seien die Kreditstandards verschärft worden und sie dürften nicht unmittelbar wieder gelockert werden, wofür das gestiegene Kreditrisiko, eine geringere Risikotoleranz und die Verschlechterung der Wirtschaftsaussichten verantwortlich gemacht würden. ...

