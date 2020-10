Die Xiaomi-Aktie befindet sich nach ihrem Höhenflug in einer Konsolidierungsphase. Operativ treiben die Chinesen derweil weiterhin Innovationen voran. Künftig wird es etwa möglich sein, sein Smartphone in fünf Minuten auf 50 Prozent aufzuladen - und das kabellos. Das Fachportal Giga schreibt: "Der chinesische Hersteller macht einen gigantischen Schritt." Bisher konnte das Unternehmen kabellos nur per 30 Watt laden. Xiaomi schlage mit der neuen 80-Watt-Technologie (siehe Video) die Smartphone-Konkurrenten ...

