Bitcoin im Chart-Check: So geht es jetzt nach dem neuen Kaufsignal weiter

Was die bisherige Kursentwicklung des Bitcoins anbelangt, waren bei Anlegern in den vergangenen Jahren starke Nerven gefragt, denn die Krypto-Währung Nummer eins verzeichnete eine regelrechte Achterbahnfahrt. Nachdem der Bitcoin im Dezember 2017 neue Rekordstände bei über 20.000 US-Dollar erreichte, gingen die Notierungen in den Sinkflug über und brachen bis zum Dezember 2018 um 85 Prozent auf 3.035 US-Dollar ein.

Berg-und-Tal-Fahrt

Es folgten eine neue Aufholbewegung, im Zuge der es für den Bitcoin bis zum Juni 2019 wieder bis auf 14.230 US-Dollar nach oben ging, und bis zum März dieses Jahres ein neuer Einbruch auf 4.335 US-Dollar. Doch auch von diesem Kursboden aus konnte der Bitcoin erneut eine neue Kurs-Rallye starten. Dabei haben sich die Notierungen bis Ende Oktober zeitweise mehr als verdreifacht und markierten knapp über der 13.600er-Marke ein neues 16-Monats-Hoch (aktuell: 13.640 US-Dollar).

