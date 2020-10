Die Beyond-Meat-Aktie verliert weiter an Wert. Mittlerweile kostet ein Titel wieder so viel wie letztmalig Ende September. Am Mittwoch legt das Unternehmen Quartalszahlen vor. Die Titel befinden sich in einem Abwärtstrend. Das eröffnet weiteres Kurspotenzial nach unten. Was Anleger wissen müssen, welche Strategie überzeugt - und wie Anleger von...

Den vollständigen Artikel lesen ...