Die FDP-Fraktion hat für ihren Antrag auf Wiedereinführung des sogenannten Nachholfaktors in die Rentenanpassungsformel sowohl Zustimmung als auch Kritik erfahren. Der Nachholfaktor wurde in die Rentenberechnung eingeführt, um zu verhindern, dass das Rentenniveau in Jahren sinkender Bruttolöhne nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...