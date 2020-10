Die Burger-Kette White Castle stellt auf "Flippy" um. In einem anderen Franchise-Unternehmen war die Integration des automatischen Kollegen zuletzt missglückt. Die älteste Fast-Food-Kette der USA verstärkt ihr Investment in Roboter-Kräfte. Nach einer mehrwöchigen Testphase in einer Chicagoer Filiale kommen nun zehn Standorte hinzu. Beobachter gehen davon aus, dass Flippy seine Probezeit bestanden hat und White Castle ihn in die Familie aufnimmt. Miso Robotics erklärt, White Castle sei schon immer auf Innovation fokussiert gewesen. Die Kette habe Fast ...

