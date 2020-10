Märkte um 12: Neues Verkaufssignal im DAX - Quartalsgewinn bei der Deutschen Bank

Der DAX setzt am Mittwochmittag zeitweise um über 3 Prozent zurück und notiert jetzt im Bereich der 11.700er-Marke. Das bedeutet den tiefsten Stand seit Juni und damit ein neues Verkaufssignal. Die Furcht vor den Folgen eines Lockdowns in Deutschland, aber auch anderen Ländern sorgt für Unsicherheit. Anleger halten sich damit vorerst mit Neuinvestitionen zurück.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -3,1% 11.687 MDAX -1,6% 26.169 TecDAX -1,4% 2.873 SDAX -2,7% 11.542 Euro Stoxx 50 -2,3% 3.000

Am Mittwochmittag gab es im DAX nur drei Gewinner und 27 Verlierer. Am stärksten verlor die Aktie von Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000), die zeitweise um über sechs Prozent nachgab. Für Verkaufsdruck sorgte die Nachricht, dass der Konzern wegen der Corona-Pandemie sein mittelfristiges Gewinnziel in Frage stellt.

Im Fokus stand unter anderem auch die Deutsche-Bank-Aktie (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). Das DAX-Unternehmen konnte im dritten Quartal einen Gewinn verbuchen. Auch der weitere Geschäftsausblick ist äußerst positiv. Die Aktie konnte deshalb zeitweise um über zwei Prozent zulegen.

