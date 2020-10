Intuitive Ventures soll Fortschritt in minimalinvasiver Medizin vorantreiben

SUNNYVALE, Kalifornien, Oct. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intuitive (Nasdaq: ISRG), ein weltweit führender Technologieanbieter im Bereich der minimalinvasiven Medizin und Pionier der robotergestützten Chirurgie, hat heute den Start des Fonds Intuitive Ventures bekanntgegeben. Der Eröffnungsfonds in Höhe von 100 Millionen US-Dollar wird in zukünftige Marktführer in der minimalinvasiven medizinischen Versorgung investieren.



Intuitive Ventures konzentriert sich auf Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen digitale Instrumente, Präzisionsdiagnostik, fokale Behandlung und Plattformtechnologien, die das Engagement von Intuitive teilen, positive Entwicklungen im Gesundheitswesen voranzutreiben. Der Fonds soll unabhängige Initiativen in der minimalinvasiven Medizin und angrenzenden Bereichen unterstützen. Die Muttergesellschaft Intuitive steigt damit erstmals in den Risikokapitalmarkt ein.

"Die Zukunft der minimalinvasiven Versorgung umfasst den gesamten Weg des Patienten von der Frühdiagnose bis zur Behandlung und darüber hinaus", so Julian Nikolchev, Präsident von Intuitive Ventures. "Intuitive Ventures investiert in bahnbrechende Innovationen im gesamten Spektrum der medizinischen Versorgung, um den medizinischen Fortschritt voranzutreiben."

Nikolchev verfügt mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung therapeutischer Medizinprodukte über einen soliden Hintergrund im unternehmerischen und operativen Geschäft und hat Entwicklungsteams und Technologien in frühen Entwicklungsstadien erfolgreich durch die Wachstumsphase und die Markttransformation geführt. Er kam 2019 zu Intuitive Surgical und wird weiterhin als Senior Vice President of Corporate Development and Strategy tätig sein.

Nikolchev wird von Intuitive Ventures Director Dr. Oliver Keown, MD, unterstützt, der im Jahr 2019 zu Intuitive kam, um an der Gründung des Fonds mitzuwirken. Keown war zuvor Investor bei GE Ventures, wo er den internationalen Deal-Flow vorangetrieben und Digital- und MedTech-Portfoliounternehmen operativ und auf Vorstandsebene unterstützt hat. Darüber hinaus hat er Innovationsprojekte im Gesundheitswesen in Großbritannien, den USA und weltweit in beratender Funktion in den Feldern Wirtschaft, Regierung und Wissenschaft unterstützt.

"Wir sind Value-Add-Investoren, die die einzigartige Branchenkompetenz und das Kundennetzwerk von Intuitive positiv nutzen", so Keown. "Unsere dynamische Struktur und die gemeinsame Ausrichtung mit den Start-ups, die wir unterstützen, ermöglichen es uns, früh zu investieren und unsere Portfoliounternehmen bei ihren innovativen Entwicklungen zu unterstützen."

Über Intuitive Ventures

Intuitive Ventures nutzt den Unternehmergeist und den technologischen und klinischen Einfluss von Intuitive, um in transformative Unternehmen zu investieren und damit positive Entwicklungen im Gesundheitswesen vorantreiben. Der Fonds konzentriert sich auf US-amerikanische und internationale Start-ups in einem frühen Entwicklungsstadium und verfolgt einen langfristigen Ansatz, um Portfoliounternehmen beim Erreichen ihrer wichtigsten Meilensteine zu unterstützen. Mit seinem Eröffnungsfonds in Höhe von 100 Millionen US-Dollar und einer Leitung, die jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Investitionen und operatives Geschäft mitbringt, setzt das Team auf strategische Ressourcen, um finanzielle Erträge zu erzielen und die Zukunft der minimalinvasiven Medizin voranzutreiben. Intuitive Ventures hat bereits damit begonnen, Kapital einzusetzen und baut sein Portfolio aktiv aus. Weitere Informationen und künftige Updates finden Sie unter: ventures.intuitive.com

Über Intuitive

Intuitive (Nasdaq: ISRG) mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, ist ein weltweit führender Technologieanbieter im Bereich der minimalinvasiven Medizin und Pionier der robotergestützten Chirurgie. Wir sind überzeugt, dass minimalinvasive Medizin lebensverbessernde Medizin ist. Durch Innovation und intelligente Technologie erweitern wir das Potenzial von Ärzten, ohne Einschränkungen heilen zu können.

Intuitive kann auf mehr als zwei Jahrzehnte als Marktführer in der robotergestützten Chirurgie zurückblicken und entwickelt, produziert und vermarktet das Operationssystem da Vinci und das Endoluminalsystem Ion.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.intuitive.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über Intuitive Ventures und seine geplanten Investitionen in Unternehmen in frühen Entwicklungsstadien, einschließlich der potenziellen Vorteile, die erhebliche Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Prognosen abweichen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem die inhärenten Unsicherheiten im Bereich Forschung und Entwicklung; Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit von intuitive Ventures, Anlagekandidaten zu identifizieren; Unsicherheiten in Bezug auf den Erfolg der Investitionen von Intuitive Ventures; inhärente Ungewissheiten und Variablen bezüglich der operativen und finanziellen Entwicklung getätigter Investitionen wie, unter anderem, die Wettbewerbsentwicklung und die allgemeinen wirtschaftlichen, politischen, geschäftlichen, branchenspezifischen, regulatorischen und marktwirtschaftlichen Bedingungen; zukünftige Wechselkurs- und Zinssätze sowie Änderungen von Steuergesetzen und anderen Gesetzen, Vorschriften, Zinssätzen und Richtlinien. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder Überarbeitungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

