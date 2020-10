Tiktok will zur Einkaufsplattform werden und kooperiert dazu mit Shopify. Der Dienst folgt damit dem allgemeinen Markttrend im Social-Media-Sektor in Zeiten schrumpfender Werbebudgets. Tiktok geht eine weltweite Kooperation mit dem E-Commerce-Dienstleister Shopify ein. Das hat der Social-Media-Dienst in einem Blogbeitrag angekündigt. Der Deal soll es den mehr als eine Million Shopify-Händlern erleichtern, auf Tiktok für ihre Waren zu werben. Langfristig soll aber auch die Möglichkeit geschaffen werden, Produkte direkt über Tiktok zu verkaufen. Die Kooperation ermöglicht es ...

