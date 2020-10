Nachdem mit heutigem DAX-Handelsstart unsere zuvor bei rd. 11750 Punkten gesetzte mögliche Unterstützungsmarke in einer ungebremsten Korrekturfortsetzung schnell zur Makulatur wurde und der DAX sein Tagestief vorläufig nun erst bei 11635 Punkten (9.38 Uhr) gefunden hat, hat der Index hiermit nun direkt auf seinem steilen Langfrist-Aufwärtstrend ab September 2011 aufgesetzt, der zugleich auch durch eine weitere horizontale kurzfristige Unterstützungszone in diesem Bereich gekennzeichnet ist (siehe entsprechende Unterstützungslinien-Einzeichnungen des DAX-Charts, in dem die heutige reale Tageskursentwicklung jedoch leider noch nicht ersichtlich ist).Anzeige:Wir haben die Korrekturfortsetzung des DAX bis auf die Unterstützung seines langfristigen (steileren) Aufwärtstrends daher zum Anlass genommen, alle DAX-Absicherungen unserer Strategie- und Themendepots um 9.50 Uhr vorläufig erst einmal wieder aufzulösen.

